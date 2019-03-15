Приостановлено строительство завода по производству питьевой воды на Байкале
09:32 15.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Приостановлено строительство завода по производству питьевой воды на берегу Байкала. Обнаружены нарушения при проведении общественных слушаний и госэкспертизы.
Также специалисты нашли следы нефтепродуктов на стройке, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. Строительство завода в посёлке Култук приостановлено с сегодняшнего дня до устранения выявленных нарушений. Такое решение принял суд.
Комментариев от природоохранной прокуратуры не поступало. Говорит Москва
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