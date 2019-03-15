0
0
3
НОВОСТИ

Приостановлено строительство завода по производству питьевой воды на Байкале

09:32 15.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Приостановлено строительство завода по производству питьевой воды на берегу Байкала. Обнаружены нарушения при проведении общественных слушаний и госэкспертизы.

Также специалисты нашли следы нефтепродуктов на стройке, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. Строительство завода в посёлке Култук приостановлено с сегодняшнего дня до устранения выявленных нарушений. Такое решение принял суд.

Комментариев от природоохранной прокуратуры не поступало.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 15.03.2019
Российские банки готовят план на случай введения санкций США - Reuters
0
71
09:05 15.03.2019
Около 100 целей атакованы в Газе в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива
0
94
09:00 15.03.2019
Неизвестные в Новой Зеландии расстреляли прихожан мечетей. Многочисленные жертвы
0
94
23:10 14.03.2019
ПВО Израиля отразила ракетную атаку из сектора Газа на Тель-Авив
0
552
22:44 14.03.2019
Еврокомиссия высказалась по поводу решения Британии отсрочить брекзит
0
619
22:40 14.03.2019
Сенат Конгресса США принял решение об отмене ЧП на границе с Мексикой
0
518
22:38 14.03.2019
Предложение об отсрочке Brexit поддержано британскими депутатами
0
522
22:00 14.03.2019
Госдеп: Все американские дипломаты покинули Венесуэлу
0
520
21:30 14.03.2019
Польша ищет способы совсем отказаться от покупки газа в России
0
617
21:00 14.03.2019
Нового референдума по Brexit, похоже, не будет
0
544

Возврат к списку