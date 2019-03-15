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Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40 человек

11:00 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 40 человек, более 20 человек серьезно пострадали. Об этом сообщила в пятницу в ходе пресс-конференции премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

"По состоянию на 19:00 мы считаем, что 40 человек лишились жизней", - заявила она. Десять из них погибли в мечети Линвуд, трое находились снаружи. Ардерн также отметила, что уровень оценки рисков для национальной безопасности повышен до высокого.

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