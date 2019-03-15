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НОВОСТИ

На мусорке во дворе минского дома нашли 4 кг радиоактивных веществ

11:32 15.03.2019 Источник: Эхо Москвы

В Минске на мусорной площадке во дворе дома нашли 4 килограмма радиоактивных веществ. Как сообщается на сайте белорусского МЧС, спасатели обнаружили пять банок, в которых содержался уран. В метре от емкостей радиоактивный фон был превышен в несколько раз. Как установила полиция, контейнеры принадлежали жительнице города, которая ранее работала на химическом факультете одного из минских вузов. Она скончалась в позапрошлом году, а теперь ее внучка решила провести уборку в квартире и вынесла на улицу радиоактивные банки. Эхо Москвы

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