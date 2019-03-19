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НОВОСТИ

Госдума вводит понятие муниципального округа

14:12 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в четверг на заседании приняла в первом чтении законопроект о введении нового вида муниципального образования - муниципального округа.

Как отмечают в пояснительных материалах авторы инициативы (депутаты Госдумы и члены Совета Федерации), это позволит консолидировать "представительские и административные ресурсы, в том числе на сельских территориях, в целях оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления". При этом данный вид образования не станет противопоставлением городскому округу, "поскольку допускает возможность вхождения в его состав городов".

Муниципальный округ может быть образован в результате наделения городских округов соответствующим статусом, "а также вследствие объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, с утратой поселениями и муниципальным районом статуса муниципального образования".

В связи с необходимостью возможного изменения границ муниципальных образований и уставов муниципальных образований устанавливается переходный период до 1 января 2025 года.

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