Венесуэла утвердила еще шесть новых послов для Европы и Северной Африки

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент), находящаяся под контролем оппозиции, во вторник назначила новых дипломатических представителей республики еще в шести странах мира. Соответствующая информация была опубликована на сайте парламента.

"Национальная ассамблея на пленарном заседании во вторник утвердила назначение шести новых специальных дипломатических представителей для Европы и Северной Африки", - говорится в документе.

В список стран вошли Болгария, Великобритания, Венгрия, Марокко, Польша и Чехия.

Ранее парламент по предложению лидера оппозиции Хуана Гуайдо одобрил назначение дипломатических представителей в 20 странах и Группе Лимы.



