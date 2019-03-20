Венесуэла утвердила еще шесть новых послов для Европы и Северной Африки
08:30 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент), находящаяся под контролем оппозиции, во вторник назначила новых дипломатических представителей республики еще в шести странах мира. Соответствующая информация была опубликована на сайте парламента.
"Национальная ассамблея на пленарном заседании во вторник утвердила назначение шести новых специальных дипломатических представителей для Европы и Северной Африки", - говорится в документе.
В список стран вошли Болгария, Великобритания, Венгрия, Марокко, Польша и Чехия.
Ранее парламент по предложению лидера оппозиции Хуана Гуайдо одобрил назначение дипломатических представителей в 20 странах и Группе Лимы.
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