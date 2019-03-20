Белоруссия разместит в РФ гособлигации на сумму до 30 млрд российских рублей
09:05 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия в ближайшие два года разместит государственные облигации в Российской Федерации в сумме до 30 млрд российских рублей. Об этом говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном в среду на национальном правовом интернет- портале.
"Министерству финансов осуществить в 2019-2020 годах эмиссию государственных ценных бумаг Республики Беларусь на сумму до 30 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней на территории Российской Федерации", - отмечается в документе, подписанном премьер- министром республики Сергеем Румасом.
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