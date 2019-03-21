В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек - ТВ
17:32 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
До 60 возросло число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака. Об этом сообщил в четверг телеканал "Аль- Хурра" со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Ранее в МВД Ирака подтвердили гибель 45 человек, среди них женщины и дети.
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