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В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек - ТВ

17:32 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 60 возросло число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака. Об этом сообщил в четверг телеканал "Аль- Хурра" со ссылкой на гражданскую оборону страны.

Ранее в МВД Ирака подтвердили гибель 45 человек, среди них женщины и дети.

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