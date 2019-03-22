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Комментировать отклонение запрета на роскошные машины для чиновников должна Дума - Песков

13:32 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться в Госдуму за разъяснениями об отклонении запрета на роскошные машины для чиновников. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к отклонению законопроекта, предлагавшего запретить закупать за счет налогоплательщиков автомобили для чиновников стоимостью более 2 млн рублей. Против выступила фракция "Единая Россия".

"Это должна, наверное, все-таки Дума разъяснять, - сказал Песков. - Это не вопрос нашей повестки дня". Он подчеркнул, что в компетенцию Администрации президента не входит определение стоимости автомобилей, которые закупаются.

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