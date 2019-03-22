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Пик годовой инфляции составит около 5,5% и будет пройден в марте - апреле - Набиуллина

16:32 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Пик годовой инфляции в РФ составит около 5,5% и будет пройден уже в ближайшие месяцы. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс- конференции.

"Пик годовой инфляции будет пройден в марте - апреле, скажется эффект базы. Пик инфляции составит, по нашим уточненным оценкам, около 5,5%", - сказала Набиуллина.

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