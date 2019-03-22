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Отсрочка Brexit исключает пересмотр соглашения от 25 ноября с Лондоном - саммит ЕС

18:40 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Евросоюза отложить дату выхода Великобритании из состава сообщества исключает пересмотр соглашения об условиях Brexit, которое было достигнуто Брюсселем и Лондоном 25 ноября. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, который завершается в пятницу в Брюсселе.

"Отсрочка также исключает любой пересмотр соглашения о выходе", - отмечается в нем.

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