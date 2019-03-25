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НОВОСТИ

Япония озабочена утечкой из страны новейших технологий в Китай

08:25 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии намерено ужесточить режим секретности в частных университетах, через которые могут происходить утечки новейших технологий, в частности, в Китай. Соответствующие правила сейчас разрабатывает министерство экономики, торговли и промышленности страны, сообщает в понедельник газета "Джапан ньюс".

В первую очередь, по этим данным, речь идет об американских разработках, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой, биотехнологией. США ужесточают режим, секретности в отношении такой информации, и правительство Японии намерено привести свои правила в соответствие с требованиями Вашингтона.

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