Япония озабочена утечкой из страны новейших технологий в Китай

08:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии намерено ужесточить режим секретности в частных университетах, через которые могут происходить утечки новейших технологий, в частности, в Китай. Соответствующие правила сейчас разрабатывает министерство экономики, торговли и промышленности страны, сообщает в понедельник газета "Джапан ньюс".

В первую очередь, по этим данным, речь идет об американских разработках, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой, биотехнологией. США ужесточают режим, секретности в отношении такой информации, и правительство Японии намерено привести свои правила в соответствие с требованиями Вашингтона.