В ДНР рассказали о плане Порошенко по срыву выборов

09:20

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов раскрыл «подлый план» президента Украины Петра Порошенко, который он приготовил для Донбасса.

По данным представителя ДНР, Порошенко решил сорвать выборы президента Украины с помощью введения военного положения.



Подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ «Золотое» заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию ЛНР, — говорится в выступлении представителя Народной милиции, опубликованном на YouTube. Кроме того, КПВВ «Станица Луганская» будет закрыт, а жители насильно отправлены на минные поля в районе КПВВ «Золотое». Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены как «очередной акт агрессии» с нашей стороны, – заключил Безсонов, отметив, что Киев таким образом получит право для начала боевых действий в Донбассе. news.ru