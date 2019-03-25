Король Испании в Аргентине час не мог выйти из самолета

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Король Испании час не мог выйти из самолёта в Аргентине. Сотрудники аэропорта Буэнос-Айреса не могли найти подходящий по высоте трап.

Филипе VI и его супруга королева Летисия прибыли в Аргентину с государственным визитом. Самолёт ВВС Испании приземлился в аэропорту, но возникла проблема — делегация во главе с королём не могла спуститься с самолёта, поскольку трап не доставал до входной двери.



Сначала лайнер хотели направить в другой аэропорт, но затем сотрудники всё-таки нашли конструкцию необходимой длины. Говорит Москва

