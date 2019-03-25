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Результаты расследования спецпрокурора Мюллера прокомментировали в Кремле

15:00 25.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле прокомментировали результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве не видели самого доклада, а ознакомились только «с неким резюме». 

«Хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти чёрную кошку в темной комнате, особенно если её там нет. Идут века, но понимания этого за океаном не возникает», — сказал Песков, подчеркнув, что позиция Москвы остаётся неизменной — Россия не вмешивается в дела других стран.

Ранее стали известны ключевые выводы расследования Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Согласно документу, спецпрокурор не нашёл доказательств того, что Дональд Трамп или его команда вступали в сговор с российскими властями.  Говорит Москва

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