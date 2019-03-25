Результаты расследования спецпрокурора Мюллера прокомментировали в Кремле
15:00 25.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле прокомментировали результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве не видели самого доклада, а ознакомились только «с неким резюме».
«Хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти чёрную кошку в темной комнате, особенно если её там нет. Идут века, но понимания этого за океаном не возникает», — сказал Песков, подчеркнув, что позиция Москвы остаётся неизменной — Россия не вмешивается в дела других стран.
Ранее стали известны ключевые выводы расследования Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Согласно документу, спецпрокурор не нашёл доказательств того, что Дональд Трамп или его команда вступали в сговор с российскими властями. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:32 25.03.2019
- Три квартиры разрушены, шесть повреждены при взрыве газа в бывшем общежитии на Кубани
- 15:12 25.03.2019
- В реестр избирателей Украины включены "мертвые души", в том числе глава ДНР Захарченко - СМИ
- 14:32 25.03.2019
- Король Испании в Аргентине час не мог выйти из самолета
- 14:12 25.03.2019
- Модернизация "Союза" для полетов к Луне будет стоить $400 млн
- 14:00 25.03.2019
- ЕС завершил подготовку к возможному "жесткому" Brexit 12 апреля
- 13:32 25.03.2019
- Экс-сотрудник СБУ сообщил о тайной тюрьме на территории аэродрома Мариуполя
- 13:20 25.03.2019
- Великобритания может вообще не покинуть Евросоюз, полагает британский министр
- 13:05 25.03.2019
- Анкара может предоставить возможность гражданам РФ посещать Турцию по внутренним паспортам
- 13:00 25.03.2019
- Бывший сотрудник СБУ рассказал, что с 2014 года передавал России сведения из АТО
- 12:32 25.03.2019
- Дело Кокорина и Мамаева передано в суд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать