Проведение "Евровидения" оказалось под угрозой

16:00 Источник: Газета.Ru

Проведение музыкального конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой, сообщает The Jerusalem post. Как отмечается, опасения связаны с обострившимся конфликтом между Израилем и Палестиной, в частности, с недавними ракетными атаками.

В материале говорится, что официальные представители Европейского вещательного союза (ЕВС) следят за развитием ситуации. «Охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для ЕВС», — сказали в организации. Издание подчеркивает, что в ЕВС не уточнили, есть ли у них план действий на случай чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию. Газета.Ru

