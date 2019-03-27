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НОВОСТИ

Проведение "Евровидения" оказалось под угрозой

16:00 27.03.2019 Источник: Газета.Ru

Проведение музыкального конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой, сообщает The Jerusalem post. Как отмечается, опасения связаны с обострившимся конфликтом между Израилем и Палестиной, в частности, с недавними ракетными атаками.

В материале говорится, что официальные представители Европейского вещательного союза (ЕВС) следят за развитием ситуации. «Охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для ЕВС», — сказали в организации. Издание подчеркивает, что в ЕВС не уточнили, есть ли у них план действий на случай чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию.  Газета.Ru

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