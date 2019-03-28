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В МИД РФ хотели бы прочитать весь доклад Мюллера - Захарова

18:00 28.03.2019 Источник: Эхо Москвы

В Министерстве иностранных дел РФ хотели бы прочитать весь доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции«Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Хотелось бы весь доклад почитать. Я вообще не понимаю, почему опять начинается: это открыто, это закрыто, а в это рыбу заворачиваем. Пусть опубликуют весь. По крайне мере, мы хотя бы узнаем, на чем он основан», — сказала она.

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