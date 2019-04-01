В Москве 4 мая откроют два десятка новых площадок для регистрации брака

13:26

Московские влюбленные с 4 мая смогут официально зарегистрировать свои отношения на двух десятках новых необычных площадках для регистрации брака. По сообщению мэра Сергея Собянина, при подборе мест для бракосочетания учитывались разные вкусы горожан и решено было открыть их в субботу, накануне праздника Красная горка. «В этот день в Москве впервые пройдет праздник «Красная горка». 10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты», – написал градоначальник на своем личном сайте, назвав событие «роскошным подарком» для молодоженов.

Стоимость регистрации брака в необычных местах составит 350 руб., церемонию будут вести специалисты городских ЗАГСов. Забронировать время и место бракосочетания можно обратившись в ближайший отдел ЗАГС или при помощи портала mos.ru. Список необычных мест, где москвичи могу зарегистрировать брак, пополнили следующие площадки:

1. Усадьба Муравьевых-Апостолов (Старая Басманная ул., 23/9, стр. 1).

2. Особняк Спиридонова (Малый Гнездниковский пер., 9, стр. 1).

3. Храм Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15)

4. Москвариум (ВДНХ, стр. 23)

5. Планетарий (ул. Садовая-Кудринская, 5 стр. 1)

6. Башня Федерация (Пресненская наб., 12)

7. Башня Меркурий (1-й Красногвардейский проезд, 15)

8. Стадион «Спартак» (Волоколамское шоссе, 69)

9. Лужники (Лужнецкая набережная, 24)

10. Ресторан «Романтик» (Кутузовский просп., 2/1с1)

11. Останкинская телебашня (1-я Останкинская ул., 5)

12. Библиотека Боголюбова (Сущевская ул., 14)

13. Центр искусств Храма Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15, цокольный этаж)

14. Согласие-Холл (просп. Мира, 36, стр. 1)

15. Театр «Школа современной пьесы» (Неглинная ул., 29, стр. 1)

16. Ресторан «Карлсон» (Овчинниковская наб., 20 стр. 1)

17. Дом торжеств «Сафиса» (Воробьевское ш., 2Б)

18. Особняк на Волхонке (Большой Знаменский пер., 2, стр. 3)

19. Дом музыки (Космодамианская наб., 52, стр. 8)

20. Royal Studio (ул. Малая Ордынка, 14)