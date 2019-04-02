Бывший офицер Минобороны РФ приговорен к 19 годам колонии за участие в ИГ
12:05 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера Минобороны РФ Дениса Хисамова, задержанного сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает корр. ТАСС из зала суда.
"Признать Дениса Хисамова виновным и назначить наказание по совокупности преступлений с учетом приговора Суздальского суда в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и один год ограничения свободы с лишением воинского звания капитан запаса", - сказал в ходе оглашения приговора председательствующий по делу судья.
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