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НОВОСТИ

Все 11 фигурантов дела о взрыве в метро Петербурга заявили, что не признают вины

16:12 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одиннадцать обвиняемых во взрыве в метро Санкт-Петербурга не признали свою вину на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корр. ТАСС.

"Категорически не согласны с обвинением", - сказали все подсудимые.

Перед судом предстали предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и возможные соучастники преступления - Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азизов и Мухамадюсуп Эрматов. Всем им вменяется участие в террористическом сообществе, теракте 3 апреля 2017 года, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств.

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