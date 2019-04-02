Все 11 фигурантов дела о взрыве в метро Петербурга заявили, что не признают вины
16:12 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одиннадцать обвиняемых во взрыве в метро Санкт-Петербурга не признали свою вину на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корр. ТАСС.
"Категорически не согласны с обвинением", - сказали все подсудимые.
Перед судом предстали предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и возможные соучастники преступления - Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азизов и Мухамадюсуп Эрматов. Всем им вменяется участие в террористическом сообществе, теракте 3 апреля 2017 года, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств.
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