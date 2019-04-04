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НАТО не исключает ядерного удара по России - польский генерал

08:40 04.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

НАТО не исключает нанесения ядерного удара по России в случае войны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, передает "Росбалт" со ссылкой на  Wirtualna Polska.

Он отметил, что «в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе не имела бы шанса победить», но «остановить Красную армию на территории Польши» смогли бы США, применив ядерное оружие. Именно поэтому Польша вступила в НАТО, считает генерал.

По его мнению, сейчас НАТО по-прежнему рассматривает возможность использования ядерного оружия «на случай российской агрессии».

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