НАТО не исключает ядерного удара по России - польский генерал
08:40 04.04.2019 Источник: РОСБАЛТ
НАТО не исключает нанесения ядерного удара по России в случае войны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, передает "Росбалт" со ссылкой на Wirtualna Polska.
Он отметил, что «в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе не имела бы шанса победить», но «остановить Красную армию на территории Польши» смогли бы США, применив ядерное оружие. Именно поэтому Польша вступила в НАТО, считает генерал.
По его мнению, сейчас НАТО по-прежнему рассматривает возможность использования ядерного оружия «на случай российской агрессии».
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