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Мэр Риги, отстраненный от должности, отказался покидать свой кабинет

17:40 05.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Отстранённый от должности мэр Риги отказался покидать свой кабинет. Нил Ушаков заявил, что оспорит свою отставку в суде.

Чиновник считает, что распоряжение министра регионального развития Латвии о его увольнении абсолютно противозаконное. Мэр может оспорить это в течение 30 дней. Если суд поддержит его, то Ушаков сможет вернуться к своим обязанностям.

По данным местной прессы, Ушакова подозревают в нецелесообразном использовании 18 миллионов евро бюджетных средств. Говорит Москва

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