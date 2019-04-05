Мэр Риги, отстраненный от должности, отказался покидать свой кабинет
17:40 05.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Отстранённый от должности мэр Риги отказался покидать свой кабинет. Нил Ушаков заявил, что оспорит свою отставку в суде.
Чиновник считает, что распоряжение министра регионального развития Латвии о его увольнении абсолютно противозаконное. Мэр может оспорить это в течение 30 дней. Если суд поддержит его, то Ушаков сможет вернуться к своим обязанностям.
По данным местной прессы, Ушакова подозревают в нецелесообразном использовании 18 миллионов евро бюджетных средств. Говорит Москва
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