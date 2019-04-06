Лавров назвал НАТО причиной нестабильности в Ливии

08:50

Хаос и кризис в Ливии стал результатом прямого военного вмешательства НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В результате эта страна погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма", - сказал глава МИД России в интервью египетской газете "Аль-Ахрам", опубликованной накануне визита российского министра в Каир.

