Лавров назвал НАТО причиной нестабильности в Ливии
08:50 06.04.2019
Хаос и кризис в Ливии стал результатом прямого военного вмешательства НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В результате эта страна погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма", - сказал глава МИД России в интервью египетской газете "Аль-Ахрам", опубликованной накануне визита российского министра в Каир.
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