Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты Украины

09:30 Источник: Эхо Москвы

Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты Украины. Роль модератора будет предложена кому-то другому, сообщили в штабе Владимира Зеленского. Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» вести его дебаты с Петром Порошенко, которые должны пройти перед вторым туром выборов. Он дал ей сутки на ответ. Сама Тимошенко публично на этот счет не высказывалась. Эхо Москвы