0
0
99
НОВОСТИ

Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты Украины

09:30 06.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты Украины. Роль модератора будет предложена кому-то другому, сообщили в штабе Владимира Зеленского. Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» вести его дебаты с Петром Порошенко, которые должны пройти перед вторым туром выборов. Он дал ей сутки на ответ. Сама Тимошенко публично на этот счет не высказывалась.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 06.04.2019
Военные спутники США многократно тайно наблюдали за российскими и китайскими аппаратами
0
67
09:00 06.04.2019
Новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США
0
157
08:50 06.04.2019
Лавров назвал НАТО причиной нестабильности в Ливии
0
168
08:40 06.04.2019
Белоруссия намерена поднять тариф на прокачку нефти из РФ почти на четверть
0
204
08:30 06.04.2019
На обложке нового журнала Time разместили изображение Путина, возвышающегося над Землей
0
204
21:48 05.04.2019
По просьбам жителей в Метрогородке построят 6 школ и 7 детсадов
0
628
20:25 05.04.2019
У потомка Наполеона III украли кольцо с бриллиантом за 1 млн евро
0
695
18:44 05.04.2019
Экс-министр Абызов арестован судом до 25 мая
0
788
17:40 05.04.2019
Мэр Риги, отстраненный от должности, отказался покидать свой кабинет
0
854
17:12 05.04.2019
ВТО поддержала позицию российских властей в транзитном споре с Украиной
0
892

Возврат к списку