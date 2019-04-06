Япония подняла истребители на перехват российского противолодочного самолета
18:30 06.04.2019 Источник: РБК
Япония подняла свои истребители на перехват патрульного самолета Ил-38 ВВС России. Противолодочный самолет находился в небе над Японским морем. При этом российское воздушное судно не нарушало воздушного пространства Японии. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Японии, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно маршруту полета видно, что самолет не пересекал границу Японии. РБК
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