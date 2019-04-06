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Япония подняла истребители на перехват российского противолодочного самолета

18:30 06.04.2019 Источник: РБК

Япония подняла свои истребители на перехват патрульного самолета Ил-38 ВВС России. Противолодочный самолет находился в небе над Японским морем. При этом российское воздушное судно не нарушало воздушного пространства Японии. Об этом говорится в заявлении ​министерства обороны Японии, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно маршруту полета видно, что самолет не пересекал границу Японии.  РБК

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