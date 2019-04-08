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Турция готова к операции в Сирии, обсудит это в Москве - Эрдоган

11:20 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара полностью готова к проведению новой операции в Сирии и будет обсуждать этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в понедельник перед вылетом в Москву.

"У нас все готово [для операции]. Мы подготовили все, что необходимо, вдоль границы с Сирией. В ходе двусторонней встречи [с Путиным] мы это будем обсуждать", - сказал он в эфире телеканала Эн-ти-ви.

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