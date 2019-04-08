Кремль не участвует в дискуссии о необходимости изменений Конституции - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не имеет позиции по вопросу необходимости внесения изменений в Конституцию и в целом не является участником этой дискуссии.

"В данном случае нет никакой позиции, Кремль не является участником этой дискуссии", - сказал Песков.

