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Задымление в кабине пилотов произошло при взлете пассажирского самолета в Саратове

11:20 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании "Ютэйр" в аэропорту Саратова. Пассажиров эвакуировали, сейчас они ожидают резервный борт, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании-оператора аэропорта "Саратовских авиалиниях".

"Во вторник утром экипаж воздушного судна Як-42Д авиакомпании "Ютэйр", совершавший рейс по маршруту Саратов - Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета. Было принято решение о прекращении взлета и заруливании на стоянку воздушных судов", - уточнили в пресс- службе.

Всего на борту находились 99 пассажиров. Все они были доставлены обратно в аэровокзал.

"Пассажиры ожидают резервный борт, точное время отправки пока не известно. Работает комиссия, обстоятельства происшедшего выясняются. Аэропорт работает в штатном режиме, все вылеты осуществляются строго по расписанию", - отметили в компании.

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