ЕСПЧ признал политически мотивированным домашний арест Навального по делу "Ив Роше"

12:05 Источник: Ведомости

Европейский суд по правам человека обязал российские власти в течение трех месяцев выплатить политику Алексею Навальному 20 000 евро компенсации морального вреда за содержание под домашним арестом по делу «Ив Роше». Россия также должна выплатить Навальному более 2 600 евро судебных издержек, решил суд. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕСПЧ.

Суд счел, что российские власти нарушили статьи 5 и 10 Европейской конвенции о защите прав человека, которые гарантируют право на свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу выражения мнения. В решении об ограничении свободы оппозиционера ЕСПЧ усмотрел нарушение статьи 18 Европейской конвенции, которая определяет пределы ограничения прав, и признал его домашний арест политически мотивированным. Ведомости

