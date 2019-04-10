Украина расширила список запрещенных для импорта из РФ товаров

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское правительство расширило торговые санкции против РФ, приняв в среду соответствующее постановление. Как сообщил первый вице- премьер, министр экономического развития и торговли, члены правительства проголосовали за постановление "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации".