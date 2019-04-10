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Украина расширила список запрещенных для импорта из РФ товаров

12:32 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское правительство расширило торговые санкции против РФ, приняв в среду соответствующее постановление. Как сообщил первый вице- премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, члены правительства проголосовали за постановление "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации".

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