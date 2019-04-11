Нигерийская армия ради проведения операции выгнала всех жителей одного из городов

15:32 Источник: Газета.Ru

Нигерийская армия эвакуировала все население города Джакана для того, чтобы провести операцию в регионе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ООН.

Отмечается, что военные вынудили около 10 тысяч человек переместиться во временный лагерь в 40 км от города. Это расстояние жители Джаканы преодолели пешком.



В ООН подчеркнули, что некоторые нигерийцы пришли в лагерь «ни с чем, только в обуви». Газета.Ru

