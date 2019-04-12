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НОВОСТИ

Хакеры из Anonymous потребовали освободить Ассанжа

13:00 12.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Хакеры из международной группы Anonymous обратились к британским властям с требованием освободить основателя WikiLeaks. «Отпустите Ассанжа или вы заплатите за это», — говорится в заявлении группы, опубликованном на её официальном сайте. Арест Ассанжа и преследование других сотрудников WikiLeaks свидетельствует о том, что власти Великобритании не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны, отмечается в сообщении. По мнению Anonymous, Ассанж является настоящим журналистом, который говорит правду властям и разоблачает коррупцию, как среди левых, так и среди правых. Он также неоднократно был номинирован на Нобелевскую премию мира.  Эхо Москвы

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