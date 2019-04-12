"Спартак" определился с наказанием для Гулиева - СМИ

14:32

Московский "Спартак" определился с наказанием для своего футболиста Аяза Гулиева, ставшего участником дорожного инцидента.

Как сообщает Telegram-канал Baza, за данный инцидент клуб оштрафует Гулиева на 5 млн рублей. Кроме этого, полузащитник отстранен от тренировок с основной командой "Спартака" и сослан в "дубль".



Ранее стало известно, что Гулиев избил мужчину, помешавшего "Мерседесу" спортсмена проехать на запрещающий сигнал светофора. nakanune.ru