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"Спартак" определился с наказанием для Гулиева - СМИ

14:32 12.04.2019

Московский "Спартак" определился с наказанием для своего футболиста Аяза Гулиева, ставшего участником дорожного инцидента.

Как сообщает Telegram-канал Baza, за данный инцидент клуб оштрафует Гулиева на 5 млн рублей. Кроме этого, полузащитник отстранен от тренировок с основной командой "Спартака" и сослан в "дубль".

Ранее стало известно, что Гулиев избил мужчину, помешавшего "Мерседесу" спортсмена проехать на запрещающий сигнал светофора.  nakanune.ru

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