СПЧ просит прокуратуру отреагировать на незаконное требование регистрации работодателями

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит Генпрокуратуру содействовать прекращению дискриминирующей практики работодателей, требующих при трудоустройстве наличие регистрации по месту жительства или по месту пребывания. Это следует из опубликованных в пятницу на сайте Совета рекомендаций по итогам специального заседания, посвященного проблемам лиц без определенного места жительства.

СПЧ напоминает, что статья 64 Трудового кодекса РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора, включая какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от места жительства, в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания. Кроме того, закон "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ" запрещает использование регистрационного учета в качестве основания ограничения или условия реализации прав граждан.



"Тем не менее отказ в трудоустройстве по мотиву отсутствия регистрации и другим не предусмотренным законом основаниям является повсеместной многолетней практикой во всех регионах России", - отмечается в документе.



В связи с этим СПЧ рекомендует Генпрокуратуре "принять действенные меры прокурорского реагирования с целью полного прекращения повсеместной практики требования работодателями у граждан регистрации по месту жительства или пребывания при трудоустройстве".

