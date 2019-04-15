В правительстве РФ заявили, что не обсуждают отмену НДФЛ для малообеспеченных граждан

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений не обсуждает вопрос отмены подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных граждан, в плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится. Об этом сообщили в понедельник журналистам в аппарате комиссии.

Ранее газета "Известия" сообщила, что кабмин РФ может обсудить возможность освобождения россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. По данным издания, речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума - меньше 13 тыс. рублей в среднем по стране.



"В плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится", - добавили в аппарате. По словам представителя РТК, совещаний на эту тему не запланировано.



Планы работы комиссии формируются на основе генерального соглашения между сторонами социального партнерства, в котором такой темы нет, уточнили там.

