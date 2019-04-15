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Минфин РФ не видит необходимости выходить на рынок внешних займов в этом году - Сторчак

14:00 15.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ не видит необходимости выходить на рынок внешних заимствований в этом году и предпочитает сосредоточиться на внутреннем долговом рынке. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Мы развиваем прежде всего национальный долговой рынок. Это для нас приоритет абсолютный", - сказал Сторчак. "Внешние заимствования как источник финансирования дефицита [бюджета], которого к тому же нет, им не является. Поэтому особой необходимости выходить на внешние рынки нет", - отметил он.

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