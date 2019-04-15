Новое стратегическое оружие РФ не подпадает под ограничения ДСНВ - посол Антонов

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые стратегические вооружения России не подпадают под Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Это подчеркнул в понедельник на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями посол России в США Анатолий Антонов.

"Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора", - заявил дипломат, комментируя призывы США рассматривать новые стратегические вооружения Москвы в увязке с ДСНВ.

