Новое стратегическое оружие РФ не подпадает под ограничения ДСНВ - посол Антонов
18:00 15.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые стратегические вооружения России не подпадают под Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Это подчеркнул в понедельник на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями посол России в США Анатолий Антонов.
"Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора", - заявил дипломат, комментируя призывы США рассматривать новые стратегические вооружения Москвы в увязке с ДСНВ.
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