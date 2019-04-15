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США сохранят часть контингента в Сирии, чтобы не допустить усиления влияния РФ и Ирана - Госдеп

19:20 15.04.2019 Источник: Интерфакс

США сохранят в Сирии часть своего военного контингента, чтобы не допустить роста влияния России, Ирана и Башара Асада в ряде районов страны. Об этом в понедельник заявил и.о. замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

"Как сказал президент США, следует гарантировать, что те, кто с нами сотрудничали, умирали за нас в борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), не подвержены опасности. Также надо гарантировать, что на северо-востоке Сирии не образуется вакуум, который будет заполнен войсками России, Ирана и сирийского режима", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

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