Власти Эквадора зарегистрировали более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища

13:00 Источник: Эхо Москвы

Власти Эквадора зарегистрировали более 40 миллионов кибератак после лишения Джулиана Ассанжа политического убежища. Атакам хакеров подверглись, в том числе, МИД, Центральный банк, МВД и администрация президента.

Напомним, Эквадор отказал основателю Викиликс в предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он непрерывно находился с 2012 года. Ассанж был арестован британской полицией. Эхо Москвы