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Власти Эквадора зарегистрировали более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища

13:00 16.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Власти Эквадора зарегистрировали более 40 миллионов кибератак после лишения Джулиана Ассанжа политического убежища. Атакам хакеров подверглись, в том числе, МИД, Центральный банк, МВД и  администрация президента. 

Напомним, Эквадор отказал основателю Викиликс в предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он  непрерывно находился с 2012 года. Ассанж был арестован британской полицией.  Эхо Москвы

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