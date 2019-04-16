Власти Эквадора зарегистрировали более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища
13:00 16.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Власти Эквадора зарегистрировали более 40 миллионов кибератак после лишения Джулиана Ассанжа политического убежища. Атакам хакеров подверглись, в том числе, МИД, Центральный банк, МВД и администрация президента.
Напомним, Эквадор отказал основателю Викиликс в предоставлении убежища в своем посольстве в Лондоне, где он непрерывно находился с 2012 года. Ассанж был арестован британской полицией. Эхо Москвы
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