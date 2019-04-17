Причиной пожара в Нотр-Дам могла стать неисправная электропроводка
10:20 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, по предварительным данным, могла стать неисправная электропроводка. Об этом говорят работающие на месте возгорания криминалисты – пишет французская газета «Паризьен». По сведениям издания, очаг возгорания находился у основания шпиля. Как ранее отметили в МВД, речи об умышленном поджоге не идет.
В результате пожара, который начался вечером в минувший понедельник, обрушился шпиль и деревянная крыша здания. Президент Франции Эммануюль Макрон пообещал полностью восстановить католический храм за пять лет. Эхо Москвы
Новости
- 11:00 17.04.2019
- Приостановлена работа по уточнению границ между Чечней и Дагестаном
- 10:32 17.04.2019
- Трамп назвал своих основных конкурентов на следующих президентских выборах
- 10:05 17.04.2019
- Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу журналистики
- 10:00 17.04.2019
- Четыре человека погибли при ракетном обстреле Триполи
- 09:32 17.04.2019
- Майские указы по зарплате выполнили лишь четыре региона - СМИ
- 09:20 17.04.2019
- Цена нефти Brent превысила $72 за баррель
- 09:05 17.04.2019
- Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
- 09:00 17.04.2019
- Нарышкин может сменить Матвиенко на посту спикера Совета Федерации - СМИ
- 08:47 17.04.2019
- Флот стран Прибалтики признали беспомощным
- 08:39 17.04.2019
- В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы, 705 домов остались без отопления
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать