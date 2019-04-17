Центризбирком Турции признал победу кандидата от оппозиции на выборах мэра Стамбула
20:00 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Центризбирком Турции через три недели после выборов мэра Стамбула признал победу кандидата от оппозиции. Это следует из сообщений турецкого агентства «Анадолу». Выборы выиграл представитель «Народно-республиканской партии» Экрем Имамоглу. Партия президента Реджепа Эрдогана уступила власть в городе впервые с 94-го года. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 19:20 17.04.2019
- Кристина Кук установит рекорд пребывания в космосе для женщин
- 18:40 17.04.2019
- Настоятель Нотр-Дам заявил, что собор закроется на "пять-шесть" лет
- 18:02 17.04.2019
- Экс-президент Перу Гарсия скончался после попытки суицида - ТВ
- 17:32 17.04.2019
- Премьер назвал число бедных людей в России
- 17:12 17.04.2019
- В РФ будет создана система специального ухода за пожилыми людьми
- 17:00 17.04.2019
- Зарплаты врачей и педагогов вузов выросли почти в 2 раза с 2013 года - Минтруд
- 16:32 17.04.2019
- Путин вновь не попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time
- 16:12 17.04.2019
- Москва передала Минску предложения по интеграции
- 16:00 17.04.2019
- ЕС выступает против новых санкций США в отношении Кубы и готов защищать свои компании - ЕК
- 15:53 17.04.2019
- В Москве за несколько лет проведут капремонт 135 поликлиник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать