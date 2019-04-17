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Центризбирком Турции признал победу кандидата от оппозиции на выборах мэра Стамбула

20:00 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Центризбирком Турции через три недели после выборов мэра Стамбула признал победу кандидата от оппозиции. Это следует из сообщений турецкого агентства «Анадолу». Выборы выиграл представитель «Народно-республиканской партии» Экрем Имамоглу. Партия президента Реджепа Эрдогана уступила власть в городе впервые с 94-го года.  Эхо Москвы

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