Под ограничения попали почти 30% товарооборота РФ и Украины
20:40 18.04.2019 Источник: Интерфакс
Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительством РФ водятся ограничения, оценивается более чем в $4,3 млрд, что составляет почти 30% от общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году, сообщил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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