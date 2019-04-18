Под ограничения попали почти 30% товарооборота РФ и Украины

20:40 Источник: Интерфакс

Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительством РФ водятся ограничения, оценивается более чем в $4,3 млрд, что составляет почти 30% от общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году, сообщил в четверг глава Минэкономразвития