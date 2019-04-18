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НОВОСТИ

Под ограничения попали почти 30% товарооборота РФ и Украины

20:40 18.04.2019 Источник: Интерфакс

Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительством РФ водятся ограничения, оценивается более чем в $4,3 млрд, что составляет почти 30% от общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году, сообщил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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