Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 290
09:05 22.04.2019 Источник: РБК
В результате восьми взрывов в католических церквях и нескольких отелях на Шри-Ланке погибли 290 человек, передает агентство Reuters и подтверждает издание Hindustan Times (HT) со ссылкой на полицию.
По данным агентства, еще около 500 человек пострадали. Ранее сообщалось о 262 погибших и 452 пострадавших. РБК
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