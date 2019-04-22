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НОВОСТИ

Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 290

09:05 22.04.2019 Источник: РБК

В результате восьми взрывов в католических церквях и нескольких отелях на Шри-Ланке погибли 290 человек, передает агентство Reuters и подтверждает издание Hindustan Times (HT) со ссылкой на полицию.

По данным агентства, еще около 500 человек пострадали. Ранее сообщалось о 262 погибших и 452 пострадавших.  РБК

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