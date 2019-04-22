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НОВОСТИ

После 1 мая на улицах станут появляться дорожные знаки уменьшенного размера

11:20 22.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

С 1 мая начнет действовать национальный ГОСТ, разрешающий городским властям применять на улицах уменьшенные в размерах по сравнению с обычными дорожные знаки. Документ вводится в действие приказом Росстандарта. Этому предшествовал спор о безопасности неформатных знаков, в котором приняли участие ГИБДД, столичные власти и президентский Совет по правам человека.

ГОСТ допускает и другие непривычные пока для водителей средства организации движения, например правый поворот на красный свет светофора.  Коммерсантъ

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