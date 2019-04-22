Застройщики смогут вести работу без эскроу-счетов, если дом готов на 30%
17:00 22.04.2019 Источник: Интерфакс
Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое вводит послабления для застройщиков многоквартирных домов. Они смогут не переходить на проектное финансирование стройки с созданием эскроу-счетов по новым правилам, если дом готов более чем на 30%.
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