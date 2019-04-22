Застройщики смогут вести работу без эскроу-счетов, если дом готов на 30%

17:00 Источник: Интерфакс

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое вводит послабления для застройщиков многоквартирных домов. Они смогут не переходить на проектное финансирование стройки с созданием эскроу-счетов по новым правилам, если дом готов более чем на 30%.