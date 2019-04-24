Президент Шри-Ланки предложил оставить пост министру обороны и начальнику полиции

15:12 Источник: Интерфакс

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в среду обратился к министру обороны Хемасири Фернандо и к начальнику полиции Пуджиту Джаясундаре с просьбой покинуть посты, пишет в среду издание Daily Mirror со ссылкой на источники в администрации.

В результате серии взрывов в воскресенье на Шри-Ланке погибли 359 человек.

