Президент Шри-Ланки предложил оставить пост министру обороны и начальнику полиции
15:12 24.04.2019 Источник: Интерфакс
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в среду обратился к министру обороны Хемасири Фернандо и к начальнику полиции Пуджиту Джаясундаре с просьбой покинуть посты, пишет в среду издание Daily Mirror со ссылкой на источники в администрации.
В результате серии взрывов в воскресенье на Шри-Ланке погибли 359 человек.
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