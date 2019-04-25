Три человека погибли при пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2

09:05 Источник: Эхо Москвы

Три человека погибли, пятеро пострадал при пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 162 человека. Причины возгорания устанавливаются. По данным местных СМИ, здание полностью уничтожено огнем. На место выехали криминалисты и следователи. Эхо Москвы