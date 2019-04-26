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НОВОСТИ

Трамп: США не будут ратифицировать договор о торговле оружием

20:20 26.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит Сенат остановить процесс ратификации Международного договора о торговле оружием, который был подписан во время президентства Барака Обамы.

"Сегодня я с гордостью объявляю о еще одном историческом шаге, чтобы защитить ваши права, которые гарантирует вторая поправка. [Экс-президент США Барак] Обама подписал Международный договор о торговле оружием, а в последние дни на посту он отправил документ на ратификацию в Сенат. Этот документ нарушает ваши конституционные права. Моя администрация никогда не ратифицирует договор", - заявил он.

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