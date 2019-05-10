Сборная России по хоккею обыграла команду Норвегии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Норвегии со счетом 5:2 в первом матче на чемпионате мира. Встреча прошла в Братиславе.

Автором первого гола российской команды на чемпионате мира стал Евгений Дадонов, открывший счет в матче с норвежцами на девятой минуте, а на 30-й минуте оформивший дубль. Также у россиян отличились Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29) и Никита Гусев (42). В составе норвежцев шайбы забросили Томас Ольсен (57) и Юнас Холёс (58).