Сборная России по хоккею обыграла команду Норвегии
20:00 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Норвегии со счетом 5:2 в первом матче на чемпионате мира. Встреча прошла в Братиславе.
Автором первого гола российской команды на чемпионате мира стал Евгений Дадонов, открывший счет в матче с норвежцами на девятой минуте, а на 30-й минуте оформивший дубль. Также у россиян отличились Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29) и Никита Гусев (42). В составе норвежцев шайбы забросили Томас Ольсен (57) и Юнас Холёс (58).
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