Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области, есть жертвы

09:05 Источник: РОСБАЛТ

В поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области взорвался бытовой газ в многоквартирном доме, передает "Росбалт" со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС по региону.

В результате погибли два человека - мужчина и девочка 2010 года рождения. Ребенок скончался в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.

Эвакуированы 12 жильцов из 16 квартир, двое получили различные травмы. Пожилая женщина доставлена в реанимацию.

Взрывом повреждены семь квартир, три из них полностью разрушены.