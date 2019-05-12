Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области, есть жертвы
09:05 12.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
В поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области взорвался бытовой газ в многоквартирном доме, передает "Росбалт" со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС по региону.
В результате погибли два человека - мужчина и девочка 2010 года рождения. Ребенок скончался в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.
Эвакуированы 12 жильцов из 16 квартир, двое получили различные травмы. Пожилая женщина доставлена в реанимацию.
Взрывом повреждены семь квартир, три из них полностью разрушены.
НОВОСТИ
- 09:15 12.05.2019
- В Москве сегодня до 24 градусов тепла и без осадков
- 09:10 12.05.2019
- Помпео: США наращивают силы на Ближнем Востоке из-за Ирана
- 09:00 12.05.2019
- Трамп: При победе демократа на выборах Китай продолжит грабить США на 500 млрд долл. в год
- 20:45 11.05.2019
- В шествии по случаю пятой годовщины ДНР приняли участие около 40 тыс человек
- 20:15 11.05.2019
- Экс-глава Пентагона считает, что у США нет стратегии в отношении Китая
- 19:45 11.05.2019
- В Лондоне появятся двухэтажные автобусы, работающие на водороде
- 19:15 11.05.2019
- Еще 40 венесуэльцев были депортированы из Перу - СМИ
- 18:45 11.05.2019
- При крушении лодки у побережья Туниса утонуло около 60 нелегальных мигрантов
- 18:15 11.05.2019
- Свердловской областью заинтересовались китайские инвесторы
- 17:45 11.05.2019
- Через пару лет Белоруссия будет готова принять чемпионат Европы по футболу - Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать