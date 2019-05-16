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Сегодня в Москве без осадков и до 20 градусов тепла

07:40 16.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность без осадков и до 20 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 16 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион, после прохождения холодного атмосферного фронта, будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла, по области - от 15 до 20 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 50%.

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